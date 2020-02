Leandro Herrera junto a su esposa Mónica Farro.

Mónica Farro completamente alejada de los rumores de crisis en su matrimonio, sorprendió nuevamente a sus seguidores al compartir en la red el erótico baile que le dedicó a su marido, Leandro Herrera, por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños amor de mi vida, que tu año empiece con todo. Comienza tu nueva vuelta al sol, te deseo lo mejor en tu nuevo año de vida TE AMO", le expresó la vedette en una publicación en su red donde se los ve abrazados y acaramelados.

Luego, Farro compartió en sus historias de Instagram un video hot en bikini y escribió: "Para vos Leandro Herrera". Mientras de fondo se escucha "Fantasías", de Rauw Alejandro & Farruko, cuya letra dice "Qué tú harás si te digo mis fantasías contigo. Susurrando al oído te comienzas a calentar", el personal trainer, notablemente encantado con el baile de la bomba uruguaya le dijo: "Uhmmm, mi amor, que lindo mi regalito de cumple. Gracias mi vida".

Farro y Herrera celebraron los seis meses de casados como a ellos les gusta: libres de ropa. "Feliz 6 meses de casados amor de mi vida @trainerlean. Amo que estés acá, amo todo de vos. Hermoso recordar ese 16 de agosto cuando dijimos SI hasta que la vida nos deje", escribió Mónica junto a una imagen que donde se los ve juntos, apasionados y sin ropa.