Georgina junto a sus dos hijos.

Georgina Barbarossa se encuentra en Carlos Paz realizando temporada, la actriz pasó por un terrible momento y aprovechó un móvil para hacer una denuncia pública en relación a uno de sus hijos.

Juan, uno de sus hijos mellizos, sufrió un accidente días atrás y contó que inició acciones legales.

La actriz, comentó: "Juan tuvo un accidente el 1 de febrero. Iba en bici y lo atropelló un auto en Forest y Avenida de los Incas. Lo atropelló y se fugó, siguió de largo. Ahora vino todo machacado y con puntos, por suerte fue leve. No me dijeron nada porque si no me iba caminando a Buenos Aires".

"Por suerte lo ayudó un señor que era médico. Después vino el SAME", siguió.



Barbarossa contó que inició acciones legales e incluso logró conseguir las imágenes tomadas por las cámaras del lugar. Una prueba que será presentada en las fiscalía.

"En mis programas tuve a tantas madres del dolor... me parece que a esto hay que hacerle un seguimiento y cambiar la ley, porque sino no pasa nada. ¡Hasta los asesinos de Vasco están libre! Una locura. Hay que cambiar tantas leyes", afirmó Georgina.