Lady Gaga junto a su novio Michael Polansky.

Lady Gaga este mes empezó a compartir fotos en Instagram con su nueva pareja, un empresario millonario llamado Michael Polansky, de 33 años y causó el furor de todos sus fans al revelarse quien era su gran amor.



Lo que no se sabía era la repercusión de una de las ex novias del millonario. Lindsay Crouse, periodista, ha compartido días de romance con Michael. La mujer no pudo contenerse al enterarse que su ex novio es el nuevo amor de Lady Gaga.

La clave de todo es que Crouse ha publicado un artículo en NYT titulado "My Ex-Boyfriend's New Girlfriend is Lady Gaga". La periodista ha contando en un artículo divertido que ha hecho las delicias de los lectores sus pensamientos ante tal impresionante anécdota ¿Cómo reaccionar su te ex está saliendo con una de las mayores estrellas del planeta? Aquí va un resumen:

El lunes por la mañana mi teléfono empezó a sonar: "Mira Facebook", "Mira Twitter", "¿Estás bien?". Mi exnovio tiene una nueva novia, Lady Gaga. [...] Salí con este hombre "normal" y "misterioso" (como le llaman las noticias) durante 7 años. Nuestro noviazgo duró toda la universidad y unos cuantos años más. [...] No le sigo en redes sociales. Eramos amigos en facebook, luego estábamos en una relación y después bloqueados. Y seguimos adelante. Hace muchísimo que no lo busco en google (lo prometo). [...] Estaba haciendo scroll por el Instagram de Lady Gaga y veo que en su último post está sentado sobre las piernas de su nuevo novio. Compañeros de la uni le habían dado a me gusta... Junto con otros tres millones de personas. Si alguna vez has buscado a la nueva pareja de tu ex, se honesto, es para competir, para compararte y hacerte una idea de como es su vida sin ti pero ¿Cómo te comparas con Lady Gaga? En vez de pensar ¿Por qué no yo? cuando los vi juntos lo que me vino a la cabeza fue ¿Esa era yo? [...] Lady Gaga es increíble, compararla contigo es alucinantemente motivacional, y os recomiendo probarlo. [...] Este vestido es muy caro, pero me lo compré de todas formas ¿Por qué debería aceptar menos que Lady Gaga? [...] ¿Por qué no intentar ser exactamente quien soy mientras trato de ser lo mejor que puedo ser? Lady Gaga ha continuado retándose, probando nuevas cosas. [...] Recientemente alguien me mandó una foto de mi prometido y yo bailando en una boda, y la puse en Instagram. Vi que "el novio de Lady Gaga" la había visto, y me di cuenta de que todos somos iguales: Extraños, sonriéndole a una pantalla.

Todo coincide, además, con el día en que Lady Gaga ha sacado un nuevo tema, acompañado de un impresionante videoclip. Se llama Stupid Love y no podemos dejar de pensar en Crouso viéndolo como quien ve el nuevo post de un ex.