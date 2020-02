Efectos colaterales del Coronavirus. Canal 26.

La mortal epidemia de Coronavirus originada en China, y que ahora se ha convertido en un principio de pandemia a nivel mundial, afecta la vida de miles y miles de ciudadanos del mundo, incluso causando la muerte en varios lugares del planeta, pero también tiene

consecuencias económicas, que podrían ser consideradas como "daños colaterales".

El efecto Coronavirus es, en este sentido, altamente nocivo para las líneas aéreas que debido a los intensos controles y -fundamentalmente- el temor de la gente por viajar, ven seriamente complicadas sus cuentas por la sensible baja en la demanda de pasajes.

Con este marco, Verónica Rescia presentó un informe en CANAL 26, donde expresó que "todas las aerolíneas europeas, sin distinción, tienen una baja en la petición de viajes; en algunos casos del 30%".

Por ésto, "casi todas las líneas aéreas están cancelando vuelos, porque no tienen clientes", sostuvo.

Al respecto, y ante la gravedad de la situación que enfrentan la mayoría de las empresas aéreas internacionales, todo es "una cuestión de sentido común", manifestó la periodista en CANAL 26.

Informe de Canal 26 sobre las consecuencias económicas del Coronavirus.

"Esto sucede luego de un mes desde que se empezaron a suspender los vuelos hacia China", dijo Verónica Rescia.

Ante este panorama, la gran pregunta que se hacen desde las empresas de aviación es ¿hasta cuándo se mantendrá esta situación?. La respuesta aún está pendiente.

"La desaceleración de la demanda por la epidemia del Coronavirus, está llevando a muchas empresas aéreas europeas a reducir los horarios de sus vuelos y aplicar medidas de ahorro", dijo la periodista.

Y otra dramática consecuencia para la gente que trabaja en estas firmas: "Están suspendiendo todos los ascensos laborales".

Finlamente: "Esto también perjudica a las empresas con la baja de sus acciones. Muchísimo".