El padre de la víctima de Fabián Tablado, con CANAL 26.

Tras pasar casi 24 años preso, Fabián Tablado, el hombre que asesinó a su novia Carolina Aló de 113 puñaladas en mayo de 1996 en una vivienda de la localidad bonaerense de Tigre, recuperó la libertad durante el mediodía de este viernes y afirmó que sale "con una

mente distinta".





Poco antes de las 12:00, el hombre de 43 años hizo los trámites finales para abandonar la Unidad Penal número 21 de Campana, donde pasó los últimos cinco años de su condena.

Noticias relacionadas

Dada la tremenda conmoción en la que está sumida la sociedad ante los reiterados casos de femicidios, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Edgardo Aló, el padre de Carolina.

Sobre la liberación del femicida, dijo el padre de la víctima: "No es fácil cuando uno está viendo la cara del asesino, la cara de la muerte, que mató a mi hija. Y no solamente eso, sino que también pedía perdón como si estuviera diciendo buen día".

Y continuó: "Están liberando a una personas que es sádica, perversa y psicópata; y no es una persona enferma. Esto es lo que tienen que entender los jueces".

Your browser does not support the video element.

Declaraciones exclusivas para CANAL 26.

Al liberar a Tablado, dijo Aló, "están liberando a una persona que vuelve a matar. Y no lo digo yo. Lo dijo él en sus cartas".

"Se siente omnipotente y dueño de la vida de los demás", manifestó indignado Edgardo Aló, muy indignado, ante las cámaras de CANAL 26.

"Tablado dice que no tiene resistencia a la frustración", sostuvo.

Fabián Tablado recuperó la libertad tras cumplir la condena por el crimen de Aló y otros dos años de prisión por amenazar a otra mujer, con la que se caso mientras estaba preso en 2007 y tuvo a la mellizas, aunque en 2013 la pareja se separó.

Your browser does not support the video element.

Padre de Carolina Aló, con CANAL 26.