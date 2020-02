El femicida al salir de la cárcel de Campana.

La Justicia de Familia de Tigre estableció hoy una medida de restricción perimetral para el femicida Fabián Tablado, liberado este viernes tras pasar 23 años y nueve meses en prisión por el femicidio de su novia adolescente Carolina Aló, no pueda acercarse a menos de 300 metros de su ex mujer ni de sus hijas mellizas de 11 años, confirmaron fuentes judiciales.

La medida fue ordenada por la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, tras analizar los resultados de la pericia psicológica que se le realizó a Tablado el 17 de febrero.

Al salir de la cárcel, Tablado les pidió perdón a la familia de la víctima y a "todas las mujeres", y dijo que no pasa un sólo día sin sentir "remordimiento y culpa" por lo que hizo.

Vestido con un pantalón verde, alpargatas rojas, un buzo color caqui con capucha y con una mochila en sus espaldas, Tablado fue caminando desde la Unidad 21 hasta el puesto 1 del complejo, cumplió con los trámites de rigor en la guardia y se retiró a pie a las 11.55, tras pasar 23 años, 9 meses y un día de estar preso.

Tablado enfrentó hoy a los periodistas y respondió las preguntas de la prensa. "No hay un día que no piense, que no sienta remordimiento y culpa por lo que hice. Es muy difícil. Yo sé que quizás no me crean pero es como me siento", dijo el femicida.

Cuando le consultaron por qué asesinó a su novia de 113 puñaladas, dijo: "Siempre me lo pregunto. No encuentro respuesta. No sé qué decir".

También manifestó ser "muy consciente" de lo que provocó y, cuando le preguntaron si ya había pagado por lo que hizo, respondió: "Nunca voy a haber pagado en mi interior, en mi conciencia".

Así mismo, dedicó una palabras a Edgardo Aló, el padre de Carolina: "Le pido perdón, no me va a perdonar, pero por lo menos yo me siento un poco más aliviado pidiéndole perdón".