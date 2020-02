Un clásico llega a la plataforma.

El viaje de Chihiro es una película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli. Se trata del séptimo largometraje dirigido por Miyazaki dentro del estudio y de la decimotercera producción de Ghibli.

El domingo 1° de marzo llega a la plataforma de Netflix para todos los fanáticos.

El filme cuenta la historia de una niña de doce años llamada Chihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo.

Desde su estreno, que fue el 20 de julio de 2001, El viaje de Chihiro alcanzó un gran éxito dentro y fuera de Japón. Con una recaudación mayor a los 30 mil millones de yenes —229 millones de dólares—, se convirtió en la película más taquillera en la historia del cine japonés;​ mientras que a nivel mundial recaudó más de 264 millones de dólares.​ Aclamada por la crítica internacional, la película es considerada una de las mejores de la década de los 2000, y una de las mejores películas animadas de todos los tiempos.

Ganó un Oscar como Mejor Película de Animación —la única de animé que recibió esa distinción hasta ahora—; y también ganó el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2002, siendo la única película de animación en conseguirlo hasta la fecha.

Además, se encuentra en el top 10 de las 50 películas que deberías ver a los 14 años según el British Film Institute.

