Coronavirus, REUTERS.

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó el sábado un segundo caso en el país de coronavirus, diagnosticado en un paciente en São Paulo que visitó recientemente Italia.

Las autoridades brasileñas dijeron que están recabando información para entregar detalles más adelante. No hay evidencia de que el virus esté en todo el país, según el comunicado del Ministerio de Salud.

El primer caso en Brasil del virus respiratorio fue confirmado el 26 de febrero, en medio de las festividades por los carnavales que se celebran en todo el país.

Este primer caso es un hombre de 61 años que vive en São Paulo y que también regresó recientemente de Italia. Actualmente se está recuperando en su hogar.

⚠️ A @spsaude_ notificou ao @minsaude mais um caso importado confirmado do #coronavírus. O paciente esteve na Itália. Não há evidencias de circulação do vírus em território nacional. O @minsaude, junto com a @spsaude_, está consolidando as informações e divulgará nota ainda hoje.