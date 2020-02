Jimena Barón.

Jimena Barón volvió a ser noticia en Instagram, instalada en Miami por unos días, enloqueció a sus seguidores con una postal muy sensual.

La actriz compartió una foto súper sensual donde se la ve acostada en su cama, con una micro tanga, que reluce su presumible físico.

Ella escribió junto a la publicación: “Tengo las tangas para regalarles, tengo que hacer algo de tiempo hasta entrar al estudio y estoy un poco pachucha con mucho dolor. Las que me cuenten historias que me hagan reír se ganan los regalos de VS. (Historias de chabombas y derivados)”.

En menos de tres horas, recibió más de 200 mil “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios que elogiaron a la actriz.

Barón tuvo un insólito problema en su estadía en Miami. En las últimas horas, mostró a través de las historias de Instagram el enorme grano que le había salido en la cara.

Lejos de ser un problema tan solo estético, la cantante debió llamar a un médico del lugar porque se le había producido una peligrosa infección y le dolía muchísimo. El especialista le dijo que se debía medicar para mitigar la inflamación y ella lo contó en las redes.