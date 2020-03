Sergio Massa en la previa a la apertura de sesiones ordinarias, CANAL 26

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó que desde el Gobierno se va “a buscar consensos para que la Argentina salte la grieta y empiece a construir un camino de unidad para su reconstrucción”.

Al ingresar al Parlamento en el marco de la Asamblea Legislativa, Massa consideró que el discurso del presidente Alberto Fernández servirá para "mostrar cuál es el rumbo del camino de la Argentina que vamos a recorrer para recuperar el desastre que dejó el gobierno de (Mauricio) Macri”.

“Vamos a buscar consensos para que la Argentina salte la grieta y empiece a construir un camino de unidad para su reconstrucción”, reiteró el conductor del Frente Renovador a la prensa.

Por otro lado, confirmó que este año el Congreso va a tratar la despenalización del aborto y una reforma judicial.