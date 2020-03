Alberto Fernández en apertura de sesiones ordinarias, AGENCIA NA

El presidente Alberto Fernández propuso "iniciar una marcha que permita" a la Argentina "salir de la postración", al abrir el 138 período de sesiones ordinarias en el Congreso.

"Vengo a proponer iniciar una marcha que nos permita salir de la postración y ponernos en marcha", subrayó el jefe de Estado, en el inicio de su discurso.

Ante la Asamblea Legislativa, Fernández expresó: "Vengo a hablarles a la Argentina toda".

El mandatario nacional resaltó que "la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política".

"Vengo a darles el valor del compromiso, vengo a contarles en qué lugar estamos parados, cuáles son los riesgos que nos acechan", señaló Fernández.

El presidente advirtió que sólo durante 2020 vencerán casi 50.000 millones de dólares en capital de la deuda, al que se deben sumar 15.000 millones de dólares en intereses.

El jefe de Estado precisó que los vencimientos de capital son de 49.968 millones de dólares, mientras que los intereses ascienden a US$ 14.837 millones.

Fernández recordó que la inflación alcanzó un récord del 53,8 por ciento en 2019, la desocupación 9,7 por ciento y advirtió que el país lleva 19 meses de caída de la actividad industrial.

“El país está desde hace dos años en recesión profunda y la deuda en obras públicas es de más de 35.000 millones de pesos", señaló.

Sostuvo que en los últimos cuatro años "los aumentos tarifarios fueron excesivos. El servicio de gas subió 2.000 por ciento y el de electricidad 3.000 por ciento".

Fernández lamentó que "más de cinco millones de argentinos se endeudaron con la ANSeS a altas tasas para cubrir otras deudas".

El presidente Alberto Fernández ratificó que el Gobierno eligió "la solidaridad como vía maestra de la reconstrucción nacional".

"Lo dije al jurar como presidente de la Argentina: comencemos por los últimos para llegar a todos", sostuvo el primer mandatario.

Además, acusó al gobierno anterior de llenar los ministerios de "directores de empresas" que cobraron "más que nadie en el Estado" y dejaron una "situación extremadamente delicada".

"Hemos elegido a la solidaridad como vía maestra de la reconstrucción nacional", subrayó.

Y añadió: "El preámbulo de nuestro contrato social es recomponer los ingresos de los que menos tienen".

"Tenemos una situación extremadamente delicada", advirtió Alberto Fernández, al describir la herencia recibida del gobierno anterior ante la Asamblea Legislativa.

Defendió los aumentos por decreto otorgados por el Poder Ejecutivo a distintos sectores de la economía en que el objetivo del gobierno es "levantar a los caídos".

"Trabajamos para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación", destacó.

Dijo que se están "analizando las estructuras de costos para evitar los abusos de posición dominante" y adelantó que van a fortalecer los "mecanismos de lealtad comercial".

"No es posible que con la moneda estabilizada, y las tarifas y combustibles congelados, los alimentos sigan subiendo", señaló.

Señaló que le van a "exigir responsabilidad a los formadores de precios, vamos a terminar con la Argentina de los vivos que se enriquece a costa de los bobos que estamos obligados a pagar lo que consumimos".

“Los pícaros que suben los precios no tienen cabida en la Argentina", advirtió.

El presidente prometió un "nunca más a un endeudamiento insostenible" y prometió que el Estado investigará la forma en que la Argentina se endeudó en los últimos años.

"El Banco Central está analizando que pasó con los capitales" en los últimos años, señaló, y sostuvo que la "deuda es impagable", al hablar ante la Asamblea Legislativa.

Criticó la decisión de "endeudarse sólo para beneficio de los especuladores y prestamistas, debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que eso suceda y quién se beneficiaron con esas prácticas".

"Nunca más a un endeudamiento insostenible, nunca más a decisiones que se toman en perjuicio del pueblo, nunca más a la puerta giratoria de dólares que se fugan y dejan tierra arrasada a su paso", enfatizó.

Alberto Fernández aseguró que su gobierno buscará alcanzar una "resolución ordenada" de la deuda externa con "compromisos que se puedan cumplir".

"Preferimos una resolución ordenada de la crisis de la deuda, pero lo más importante es un acuerdo sostenible, que le permita a la Argentina ponerse de pie y no volver a caer", enfatizó.

Indicó que "los argentinos debemos tomar compromisos que sí se puedan cumplir" y señaló que esa será "la base de las ofertas que le haremos a los acreedores las próximas semanas".

Fernández dijo que "no sólo debemos evitar la dependencia económica de la deuda, sino también la dependencia intelectual".

El presidente confirmó que enviará al Congreso una propuesta de reforma de la justicia federal para evitar "la designación de jueces amigos y la utilización política de la justicia".

"Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré: ponerle fin a la designación de jueces amigos y a la utilización política de la justicia", enfatizó el Presidente.

Ante la Asamblea Legislativa, Fernández indicó que la ley que impulsará busca el "reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo de, las falsas causas y la arbitrariedad en materia de detenciones".

Sobre la reforma judicial sostuvo que habrá un "nuevo fuero federal penal" y se "transferirá una parte a la Ciudad, que tendrá plena autonomía".

De esta forma, los casos de corrupción ya no serán tratados solo por los jueces de Comodoro Py, sino que podrán caer en "un centenar" de magistrados de todo el país.

El presidente Alberto Fernández anunció que ordenará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "declasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el atentado a la AMIA", en tanto, investigará "la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento" del hecho.

"A 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Inteligencia desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo", destacó el primer mandatario en el discurso que dio inicio a las sesiones legislativas del Congreso.

"Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema", remarcó.

Además, el mandatario nacional adelantó que dictará "un decreto de necesidad y urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a organismo de inteligencia y a sus miembros realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia".

"No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución", aseguró.

"De esta manera, a paso firme, estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier forma de espionaje político", expresó.

El presidente Alberto Fernández anunció también que presentará en el Congreso un proyecto para crear un Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino para discutir políticas de estado, junto a representantes de todos los sectores.

"Los convoco a preservar y nutrir este Consejo", resaltó el jefe de Estado.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, Fernández sostuvo que los integrantes del cuerpo deberán contar con el aval del Senado y su mandato excederá su gobierno.

"Para que sea el motor de políticas de estado", señaló el mandatario nacional.

El presidente Alberto Fernández llamó a la región a "fortalecer la institucionalidad democrática en Sudamérica" para que el Mercosur "encuentre su voz, expanda su agenda y reconfirme sus principios".

"Siempre tenemos como pertenencia y como horizonte a una América Latina unida. Trabajaremos para fortalecer la institucionalidad democrática en Sudamérica y en la región. Vamos a contribuir para que América Latina encuentre su voz, expanda su agenda y reconforte sus principios", destacó el primer mandatario.

En el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente aseguró que la vocación del Gobierno "es fortalecer una integración regional y global".

"Queremos que el Mercosur mire a sus propios integrantes y a sus propios pueblos y que profundice una integración dinámica. Vamos a avanzar en una integración global sin exclusiones y haremos esquemas de asociación con países desarrollados, emergentes y en vías de desarrollo", manifestó.

El presidente Alberto Fernández anunció que en los "próximos diez días" presentará en el Congreso un proyecto de aborto legal, al considerar que en el Siglo XXI se debe "respetar la decisión personal" de las mujeres "de disponer libremente de sus cuerpos".

"El Estado debe cuidar y debe acompañar a todas las mujeres, para que puedan acceder plenamente al sistema de salud", señaló Fernández.

En el inicio de las sesiones ordinarias, el jefe de Estado sostuvo que la penalización no fue eficaz para prevenir los abortos.

"La amenaza penal ha condenado a muchas mujeres, en general de bajos recursos, a recurrir a abortos en la más absoluta clandestinidad", enfatizó.

En medio de fuertes aplausos, el Presidente sostuvo que el proyecto se presentará en simultáneo con un "contundente programa de educación sexual integral" y otra iniciativa destinada a contener a las mujeres embarazadas y sus hijos en los primeros años de vida.

El presidente Alberto Fernández anunció que presentará en el Congreso tres proyectos sobre las Islas Malvinas, que apuntarán a fortalecer los "derechos de soberanía" y a "endurecer las sanciones" sobre quienes exploten "ilegalmente" los recursos naturales del archipiélago.

Ante la Asamblea Legislativa detalló que el primer proyecto es la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos de las Islas Malvinas, con integración "plural", para "asegurar políticas de estado" referidas a ese territorio.

El segundo texto que presentará el Poder Ejecutivo es una norma para "la demarcación del límite exterior de la plataforma marítima argentina".

El objetivo es fortalecer los "derechos de soberanía" e "incrementar la seguridad jurídica", en el marco de la "explotación de hidrocarburos y minerales".

El tercer proyecto es un "Régimen Federal Pesquero", para "endurecer las sanciones a los que pescan ilegalmente sobre los recursos naturales del país".