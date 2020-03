Los impactos de bala en la camioneta de Juan Guaidó. NA.

IMÁGENES IMPACTANTES. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que fue víctima de un intento de asesinato durante el ataque de colectivos chavistas a las personas que se movilizaban en la ciudad de Barquisimeto, mientras que aseguró que su vehículo "recibió nueve impactos de bala".

"La cobarde dictadura intentó asesinarme. Nueve impactos de bala recibió mi vehículo. Maduro es un cobarde que no puede salir a las calles y por eso envía a grupos armados", manifestó Guaidó.

Y añadió: "Esto no es un elemento aislado, va a venir el apoyo internacional, va a venir la presión diplomática, van a venir más sanciones. Vamos a derrotar a la cobarde dictadura, al cobarde de Nicolás Maduro, que no puede dar la cara y que no puede salir a las calles por eso arremete contra la gente".

Al menos cinco personas resultaron heridas tras el presunto atentado llevado a cabo por un "pequeño grupo" que usó armas de fuego y "detonaron explosivos" contra los simpatizantes del líder opositor, según afirmó.

"Sabemos que nos enfrentamos a asesinos, sabemos que tienen vínculos con el narcotráfico, sabemos que tienen vínculos con grupos terroristas, por eso salimos a buscar el apoyo del mundo", añadió Guaidó.

Juan Guaidó, Reuters.

Por su parte, lo sucedido fue repudiado por Estados Unidos y por el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El gobierno de estadounidense rechazó "los actos de desesperación y violencia" y aseguró que se trata de "otro recordatorio de cómo el mundo debe defender a Venezuela". En la misma línea, consideró que "la democracia no puede ser intimidada".

En tanto, Almagro manifestó: "Condenamos los ataques y agresiones perpetradas hoy con uso de armas de fuego por colectivos armados y fuerzas represoras el régimen de Venezuela contra Juan Guaidó y la sociedad civil".

Video del momento posterior al atentado. Twitter.