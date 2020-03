Captura de video, robo en Palermo.

Tres mujeres ingresaron a robar a un edificio ubicado en las inmediaciones de Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, y fueron escrachadas en redes sociales por un reconocido peluquero de la zona. EÑ VIDEO DEL MOMENTO.

Según trascendió, las mujeres robaron en al menos dos departamentos el sábado a la tarde. Las cámaras de seguridad del lugar captaron a las malvivientes forzando la puerta de entrada y escapando con valijas tras el robo.

Una de ellas utilizaba una barreta para romper la cerradura, otra utilizaba su cuerpo para taparla. La tercera actuaba como “campana” para alertar si se acercaba alguien.

Previamente, la última había tocado el timbre de uno de los departamentos. Probablemente, para comprobar que no estuviera ninguno de sus ocupantes.

Sobre el final del video, se las puede ver escapando con unos bolsos. Según revelaron fuentes policiales, las mujeres se habrían alzado con un botín de $800.000, además de otros objetos de valor.

Uno de los damnificados fue un reconocido peluquero que subió los videos a las redes sociales con la esperanza de que sean identificadas.

“Compartan porfa, estas son la minas que se llevaron todo. Muchas gracias”, escribió Rich Cova en su cuenta de Instagram. “Trabajamos un montón para tener lo que tenemos, nos llevaron todo”, dijo otra de las damnificadas.