Un avión de Aerolíneas Argentinas que había partido de San Carlos de Bariloche y se dirigía a Buenos Aires tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Neuquén al sufrir una despresurización en la zona de la cabina.

Tras el susto que representó para los pasajeros, algunos de los cuales llegaron colocarse mascarillas de oxígeno, la maniobra su cumplió sin inconvenientes.

El incidente se produjo en el vuelo AA2667, que había partido a las 13:25 de este domingo desde Bariloche.

El avión modelo Embraer 190, matrícula LV-CIF, tuvo un inconveniente y el piloto decidió descender.

La filmación de una pasajera difundió en redes sociales el momento el que caían las máscaras de oxígeno, aunque no fue necesaria su colocación, porque el avión se encontraba por debajo de los 14 mil pies de altura.

"Fueron 15 minutos de susto grande y uso de mascarillas de oxígeno", sostuvo la pasajera en la red social Twitter.



El incidente comenzó a ser investigado por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC).

Voceros de Aerolíneas Argentinas destacaron que durante el episodio "no se registró pánico, ni ninguna alteración ya que la tripulación informó en todo momento de la situación.