Andrea Rincón, más reflexiva que nunca, no se guardó nada a la hora de hablar de sus relaciones sentimentales y hasta relató su historia en el marco de su campaña contra el bullying.

“Hace mucho tiempo que no salgo con mujeres, pero me parece que lo importante de las personas siempre está en el alma, en su espíritu y no tiene nada que ver con el aspecto físico", sostuvo en diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Luego, agregó sobre su vida personal y sentimental: "Me considero una persona que siempre fue en busca de la libertad. Lo que realmente nos puede salvar y que es importante en la vida es el amor”.

La actriz de ATAV afirma estar en una etapa de cambios. “Estoy en un camino espiritual, volviendo a retomar mi esencia”, dijo.

“Me llevó mucho tiempo superar situaciones de mi vida, con un proceso de comprender que uno tiene derecho a una vida mejor. Porque a veces quedarse a recibir maltrato también es una decisión y también lo es entender qué es lo que pasa, para salir de ahí, correrse y limpiar todo el dolor”, analizó al referirse a su pasado y a su presente de superación.

Así, la actriz afirma que valora “todas esas experiencias” y destaca que “hoy estoy recuperando a Andrea”. “Porque vivir siendo alguien que no sos por miedo o por lo que sea, no es vivir, es sobrevivir”, señaló en entrevista con el ciclo radial Agarrate Catalina.

"El mayor esfuerzo era confiar en mí, porque no dejaba de ser la víctima de bullying, llegué a creer muchas de las cosas que me decían y decidí salir de ahí", dijo y agregó: "Hoy convertí todo eso en acciones como mi participación en la campaña contra el bullying en la película ‘Hashtag Bullying, la historia puede cambiar’".

"Hashtag Bullying. La historia puede cambiar", es un cortometraje ideado y escrito por Andrea, lleno de sentimientos, conflictos internos, muestra el impacto del salvajismo de las redes sociales y de los medios de comunicación sobre las personas. Y se pregunta si el bullying es solamente en la infancia... Para reflexionar.

¿Qué se busca con el cortometraje? Simplemente, generar conciencia social acerca de las causas y consecuencias del bullying, promover el valor, respeto y responsabilidad ante lo que decimos y hacemos en internet, redes sociales, medios digitales, colegios, trabajos, familias y cualquier sitio donde haya interacción entre los seres humanos para evitar así, la comunicación irresponsable y ofensiva, ya que es un atentado contra la dignidad, intimidad y la buena reputación de las demás personas.

Con este trabajo, se busca fomentar la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad. El corto dura 25 minutos y te lo compartimos en nuestro sitio.