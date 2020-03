Graciela Alfano, infartante en el Carnaval de Corrientes, CANAL 26

Graciela Alfano fue invitada a participar del Carnaval de Corrientes para que desfilara en un colorido carro durante la última jornada de este festejo.

La actriz de 67 años compartió en su cuenta de Instagram las imágenes y videos en la que se la puede ver luciendo el típico traje brillante con plumas que reveló bastante de su impresionante figura.

Your browser does not support the video element.

"Gracias @corrientesescarnavalsiempre por invitarme a participar de este maravilloso espectáculo!!! Lo disfruté muchísimo!", fueron las palabras que acompañaron su posteo.

Por el carnaval correntino ya habían pasado personalidades como Nicole Neumann, Marcelo Polino, Cinthia Fernández, Marcela Morello, Yanina Latorre y el cantante Luciano Pereyra.