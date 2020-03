Combustibles.

Las naftas de YPF subieron entre 13 y 15 centavos como consecuencia del alza de un impuesto, y el resto de las petroleras ajustaría en los próximos días.

Tanto la súper como la premiun (Infinia) de la petrolera estatal ya reflejan el ajuste en los surtidores.

Your browser does not support the video element.

Es por el alza del impuesto al dióxido de carbono, que se actualizó e impactó en los precios.

Noticias relacionadas

La suba en ese tributo fue de 10 centavos, pero las naftas de YPF subieron algo más, hasta 15.

Para marzo, estaba prevista una actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al Carbono.

Pero el Poder Ejecutivo decidió postergar la aplicación del primero -ICL- al menos por un mes

En enero, YPF barajó la idea de subir los combustibles en un 5%, pero el presidente Alberto Fernández negó que eso fuera a suceder a pesar de que se había anunciado.



El incremento en el tributo al Carbono incide en un 0,2% del precio final.