Un hecho delictivo quedó registrado por las cámaras de seguridad en la puerta de una casa en Santa Fe. Varios amigos se preparaban para ir a la costanera pero un delincuente los sorprendió buscando robarles las moto.



En el video se ve como el delincuente irrumpe armado y para defenderse del robo, las víctimas empiezan a tirarle lo que encuentran: piedras, agua y sillas.

El ladrón disparó varias veces y una de las balas impactó en una de las piernas de uno de los jóvenes y debió ser trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde recibió los primeros cuidados.

El ladrón se sube a la moto intentando escapar pero abandona el vehículo ante la resistencia de las víctimas.

