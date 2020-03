Granada vs Bilbao.

El Granada y el ​Athletic de Bilbao se verán las caras este jueves en la segunda semifinal de Copa del Rey. El encuentro se vive por TELECENTRO 4K.

Los de Garitano se reencontraron con la senda de la victoria en La Liga este fin de semana después de 10 partidos sin sumar 3 puntos mientras que los granadinos empataron en el partido que les enfrentó al Celta.

Desde el año 1959 no disputa una final de Copa del Rey el Granada. Esta temporada, los de Diego Martínez quieren conseguir la machada de colarse en otra más de 60 años después.

El partido se disputará este jueves, 4 de marzo de 2020 a las 17:00 en el Estadio Nuevo de Los Cármenes. Un estadio con capacidad para 19.670 espectadores. Transmite ESPN y lo podés ver en TELECENTRO 4K.



El partido se emite por CANAL 4000.