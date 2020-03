Luis, padre de niña asesinada.

Luis Ezeiza padre de la pequeña asesinada, habló en exclusiva con CANAL 26 sobre el pedido de justicia por el asesinato de su hija.

Guadalupe Ezeiza, fue encontrada hoy en la ciudad bonaerense de Lobos asesinada en la casa de un primo suyo, quien quedó detenido por el femicidio, fue golpeada en la cabeza y el rostro y murió por quemaduras, según reveló el informe preliminar de la autopsia, detalló una fuente judicial.

"Él la mató porque quería engañarla para tener relaciones, pero ella no quiso", reveló Luis. "Le pido a la fiscal que piense que Guadalupe podría ser su hija", dijo entre lágrimas el padre de la niña.

En cuanto al imputado Sergio Ramón Oliveira (22), Luis reveló: "Vino con el pretexto para buscar a Guadalupe para llevársela a jugar con su nena, pero eso no sucedió".

"Es un monstruo con lo que hizo...Guadalupe tenía 8 años y tuvo que pasar por esto tan doloroso", lanzó Luis Ezeiza.