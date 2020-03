Trey Adams.

Trey Adams es un joven jugador de fútbol americano que ha acaparado todas las miradas tras la filtración de un fragmento de su entrevista para el Draft 2020 de la NFL, en el que reconoce que le gustaría tener "un pene más grande".



El joven jugador está acaparando todas las miradas desde que se filtrara parte de su entrevista para el Draft de la NFL.

Your browser does not support the video element.



A la pregunta de "si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué sería?" ("If you could change anything about yourself, what it would be?") el 'tackle' de los Washington Huskies (NCAA) sorprendió al contestar que "un pene más grande" ("bigger dick").



Ahora la NFL está estudiando cómo se pudo filtrar esta entrevista, que es para las franquicias de la NFL puedan conocer a los jugadores susceptibles de ser drafteados, a las redes sociales.

Noticias relacionadas



La previsiones más optimistas sitúan al sincero Trey Adams en la segunda ronda del Draft 2020 de la NFL.