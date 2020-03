Ginés González García en conferencia de prensa, NA.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáles García, da detalles de la propagación del coronavirus en la Argentina este martes por la tarde, luego de que se confirmara un primer caso en el ámbito local en un hombre de 43 años que vino de Italia.

Desde las 15 el ministro informó sobre las últimas novedades respecto de la prevención en nuestro país.

"Es un caso importado", aseguró el ministro al comenzar.

"El diagnóstico es leve", manifestó luego sobre el cuadro del paciente, y agregó: "El pasajero cumplió con todas las normas. Se están limitando los contactos cercanos".

Sobre el estado de situación en nuestro país y otras zonas, dijo el ministro que "en la mayoría de los casos no se requiere internación".

En el mismo sentido, dijo Ginés González García: "Le pedimos a la población que ante cualquier síntoma se hagan atender".

Informe del ministro sobre el Coronavirus, CANAL 26.

"Le pedimos a la población que no minimice los síntomas" de la enfermedad, remarcó Gonzalez García.

El ministro también manifestó que el paciente al que se le detectó el Coronavirus "no tuvo mala voluntad" tras su llegada al país proveniente de Italia en primera clase. El hombre estuvo entre el 19 y el 21 de febrero en la ciudad italiana de Milán.

Al llegar al país evidenció dolores de garganta y tos, tras lo cual se le practicó un primer exámen en el Hospital Malbán.

"El paciente se presentó en el centro de salud el mismo día que llegó", se dijo en la conferencia, tras lo cual se destacó que "no tuvo actividad social ni contacto directo con otras personas".

Uno de los pacientes en cuarentena se encuentra internado aislado en la Clínica Suizo Argentina, del barrio porteño de Palermo. Se trata de un hombre de 43 años, que llegó al país recientemente de un viaje por el norte de Italia.

En la Argentina se estudiaron 14 muestras de posibles casos de coronavirus en las últimas semanas, pero hasta este lunes pasado todos habían dado resultado negativo. Se desconoce por ahora si un nuevo paciente dio positivo.

De esta manera, Argentina es el séptimo país de América en registrar un caso de coronavirus, luego de las confirmaciones en los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Ecuador y República Dominicana.

Hasta el momento hay 92.314 casos en el mundo, de los cuales fallecieron 3.131, de las cuales 2.945 se produjeron en China.

La semana pasada González García había descartado cinco casos a lo largo de todo el país que tenían síntomas similares a los de esta enfermedad.

Este lunes, la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, realizó una actualización de la situación epidemiológica que atraviesa el país en relación al coronavirus COVID-19, y al dengue.

En lo referente al coronavirus, Vizzotti explicó que las autoridades de la cartera sanitaria nacional recordaron que desde el momento de la información oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la aparición del nuevo coronavirus se fueron tomando las medidas necesarias para la preparación y respuesta del país ante la aparición de un caso sospechoso.