El director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, ha cifrado este martes en 135 contagios activos de coronavirus en dicho país, aunque ha asegurado que había 15 que están pendientes de confirmar. Finalmente, el Gobierno ha informado de 151 casos, de los que al menos 49 se encontrarían en Madrid. Preguntado por las posibles medidas a adoptar o el elevar a fase 2 la acción de Ministerio, Simón ha expresado que en las dos zonas concretas en las que hay más focos de infección (Madrid y País Vasco) no se ha registrado un empeoramiento de la situación.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que hay al menos 17 nuevos casos de coronavirus. La cifra total, según los datos de Sanidad, se elevan a 49 en la autonomía, cinco de ellos graves. También hay 13 en Andalucía (uno dado de alta), uno en Asturias, tres en Baleares (aunque uno ya fue dado de alta al inicio de la crisis), 7 en Canarias (uno dado de alta), 10 en Cantabria, 7 en Castilla-La Mancha, 8 en Castilla y León, 15 en Cataluña, 15 en Comunidad Valenciana, 6 en Extremadura, 1 en Navarra, 13 en País Vasco y 3 en La Rioja.

Además, hay siete casos en la UCI "estables" y 13 contagios entre el personal sanitario de Madrid, Andalucía y País Vasco, de ellos, dos no se han infectado durante su labor diaria. "Son lo que han generado una gran parte del resto, de ahí las medidas especiales que se están tomando en este grupo específico porque tienen que estar listos y no podemos perderlos", dice Simón.

La Guardia Civil ha advertido a través de Twitter de que circula por WhatsApp una supuesta alerta emitida por Sanidad, en la que se incluye un enlace para comprar mascarillas. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado en la mañana de este martes que la analítica ha confirmado cuatro nuevos casos positivos por coronavirus en la región, por lo que en total ya hay confirmados en la Comunidad Autónoma siete casos.

Simón habló el lunes de posibles contagios de tres formas distintas: los casos asociados a viajes, los brotes secundarios ante casos ya identificados y luego zonas o situaciones de interés en las que se producen contagios, pero de las que se desconoce el origen. Es el caso de Torrejón de Ardoz (Madrid), en la que aún se desconoce el punto de infección.

Según señaló el lunes, "hay un brote de contagio asociado a un grupo religioso evangélico, en el cual se ha identificado varios casos y se está investigando si podría tener relación o no con otros casos de personas de grupos religiosos similares". No obstante, este martes ha pedido disculpas por señalar al grupo religioso concreto. "Hay veces que uno habla tanto que no sabe lo que dice o no dice", ha señalado.