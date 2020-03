Controles extremos por Coronavirus, NA.

El coronavirus llegó a la Argentina y sigue su avance imparable, también por toda América. El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Ginés González García, confirmó hoy que un hombre, que se encuentra internado en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires, es portador del virus que causó, hasta el momento, más de 3100 muertes en diferentes partes del mundo.

El caso argentino es el de un hombre de 43 años de edad que viajó a Europa y regresó el 1 de marzo al país.

Según las autoridades sanitarias, la persona que porta el virus estuvo durante casi una quincena -durante el mes de febrero- en el norte de Italia, más precisamente en la norteña ciudad de Milán, uno de los principales focos de la enfermedad en el país europeo.

Tras su regreso, y dado el dolor de garganta y tos constante, el hombre -muy criterioso y responsable- decidió concurrir a un médico. Un profesional del Hospital Malbrán (donde se hizo el primer estudio) lo diagnosticó y posteriormente se lo aisló de forma preventiva. Ahora está en la "fase de contención" para su estudio e investigación en la Clínica Suizo Argentina de Buenos Aires.

Este martes, en una conferencia de prensa, el Ministro de Salud de la Nación, destacó que el paciente "no tuvo mala voluntad" y que tras advertir esos síntomas actuó de inmediato. También se informó que el hombre "no tuvo contacto con otras personas" y que "no tuvo actividad social" en estos días.

El protocolo para casos dudosos había sido activado en reiteradas oportunidades en el aeropuerto de Ezeiza, siempre con resultado negativo. Sin embargo, este martes, y tras hacer el hisopado correspondiente, se confirmó que un hombre porta el virus en la Argentina.

De esta forma, la Argentina se suma a los países de América que confirmaron la presencia de coronavirus. En la lista se encuentran Estados Unidos (89), Canadá (24), Ecuador (6), México (5), Brasil (2), República Dominicana (1), Argentina (1) y Chile (1).