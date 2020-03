Parte médico del paciente internado. CANAL 26.

Este martes, tras la confirmación del primer caso de Coronavirus COVID-19 en la Argentina, se reactivaron todas las alarmas.

El paciente es un hombre de 43 años de edad que estuvo cerca de 15 días en la ciudad de Milán, en el norte de Italia, y que tras regresar al país decidió hacer una consulta médica debido a varios síntomas que presentaba.

En una primera instancia se dirigió al Hospital Malbrán, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se decidió aislarlo, para luego determinar su internación y aislamiento en la Clínica Suizo Argentina.

Pese a que el paciente solo presentaba tos y dolor de garganta, finalmente se constató que estaba infectado con el COVID-19.

Con este marco, desde la clínica en donde se encuentra internado, se emitió un parte médico oficial.

El estado de salud del paciente. CANAL 26.

En el documento difundido este martes por la Clínica Suizo Argentina, se afirma que "la seguridad del paciente y todo su entorno se encuentra totalmente garantizada", y que se están extremando todos y cada uno de los controles necesarios para evitar el avance y la propagación.

Y se agrega que la evolución favorable se da como consecuencia "de la organización anticipada que esta organización estimó pertinente a partir de la detección de los primeros casos de este virus a nivel mundial".

"El paciente se encuentra en buen estado de salud y quedará internado en la institución hasta que lo definan las autoridades sanitarias", concluye el parte.