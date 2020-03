Traslado del paciente infectado con coronavirus

El primer paciente con coronavirus en el país, un hombre de 43 años que estuvo de viaje por Europa y regresó el domingo a través del aeropuerto de Ezeiza, fue trasladado a otro sanatorio porteño.

Así lo informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, según las cuales el paciente fue trasladado desde el Swiss Medical Center de barrio Norte, donde estaba desde el domingo, al sanatorio Agote, del mismo grupo de salud, en Recoleta.

"Es una cuestión de protocolo. Tenía mejores condiciones de aislamiento el Agote, por eso el traslado", explicaron fuentes de Salud.

Las fuentes agregaron que las autoridades de Salud porteñas ya identificaron a los pasajeros de primera clase que viajaron al país con el paciente contagiado de Covid-19 y están tratando de contactarlos.

"Se estudian los contactos posibles, principalmente en el vuelo, ya que en el establecimiento privado no se identificaron contactos de riesgo", agregó el Ministerio.