Video que filmó paciente con coronavirus en Argentina

El primer paciente con Coronavirus en la Argentina continuaba internado en el Sanatorio Luis Agote, en el barrio porteño de Recoleta, siguiendo con el protocolo de atención médica.

Se trata de un hombre de 43 años que viajó en primera clase en un vuelo de Alitalia, proveniente de Italia y que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" el pasado domingo.

Tras ser trasladado desde otro centro médico al Sanatorio Agote, el paciente difundió un video desde su aislamiento, en el que se lo muestra de buen humor.

Al grabar a la enfermera que acondicionaba la habitación, el hombre de 43 años bromeó: "¿No sabés a qué hora me traen la comida? ¿Sushi hay?".

En tanto, las autoridades del Ministerio de Salud continuaban contactando al resto de los pasajeros del vuelo en que había regresado al país el paciente, así como también a las personas con las que haya estado en contacto.

"El paciente consulta al médico el 1 de marzo a la tarde en el contexto de haber iniciado un cuadro febril y dolor de garganta. Rápidamente se implementa el protocolo, la contención y su aislamiento", había precisado la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Y había agregado: "Está en buen estado clínico y está internado para cumplir las recomendaciones de las fases de contención que es por el aislamiento. No tiene relevancia grave su cuadro clínico".

En lo referente al Coronavirus, la funcionaria nacional había explicado que las autoridades de la cartera sanitaria nacional recordaron que desde el momento de la información oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se fueron tomando las medidas necesarias para la preparación y respuesta del país ante la aparición de un caso sospechoso, que finalmente fue confirmado el pasado martes.