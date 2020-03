Marcelo Polino en Divina Comida.





El periodista Marcelo Polino es de los periodistas de espectáculos más reconocidos de nuestro país. Su participación en “Divina Comida” lo puso en un lugar poco habitual, convirtiéndolo el blanco de incisivas preguntas, cuando, por lo general, la cosa sucede de manera inversa.

Como cada noche en el ciclo de Telefé, el cálido ambiente que se genera por la charla, algunos tragos y la comida, anima a los famosos a revelar algunos aspectos desconocidos de su vida. En la velada del martes, en la casa de Pía Slapka, fue el turno del periodista de abrir su corazón.

Después de haber sido anfitrión en el programa anterior, José María Muscari quiso retomar un tema que fue muy recurrente en su mesa: el sexo. Y dejando de lado a Cae, Silvina Escudero y la dueña de casa, le preguntó directamente al hombre de los lentes y el moño.

“Yo no soy una persona muy sexual. Tengo la libido puesta más en el trabajo que en el sexo. Siempre me pasó, no soy muy sexual. Podría vivir sin sexo”, dijo sin rodeos el conductor.

“Lo que pasa es que estoy tan enamorado de mí que es muy difícil encontrar a alguien. ¿Quién me va a dar todo lo que yo me doy o todo lo que yo me cuido? Me doy todo lo que quiero”, reveló el periodista.

Aquí el momento.