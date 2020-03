Nuevo protocolo de la NBA contra el coronavirus

La NBA comenzó a trabajar para contrarrestar el efecto coronavirus, que atemoriza al mundo y ya causó víctimas fatales en los Estados Unidos.

La primera medida será evitar que los jugadores se den la mano con los aficionados cuando los esperan para saludarlos o cuando abandonan el campo de juego por los túneles hacia los vestuarios o viceversa, mientras que a modo de reemplazo sugiere "chocar puños".

Tampoco podrán usar los objetos que los fanáticos les acercan para firmar autógrafos si desean seguir haciéndolo o simplemente no firmar más durante el tiempo que dure el brote del virus COVID-19, ya sea lápices, bolígrafos, pelotas, camisetas o cualquier otro elemento.

La Liga de Básquet de los Estados Unidos, a través de la oficina de su comisionado, Adam Silver, ya hizo llegar un documento interno a todos los equipos para que tengan en cuenta también la posibilidad de que los entrenamientos y eventos fuera del país sean limitados o incluso cancelados, debido a la posible escalada del virus.

Debido a ello, el inicio de la temporada 2020-21 que inicialmente está previsto que se lleve a cabo en Japón podría estar en peligro y más aún después de que la fase de clasificación olímpica del béisbol ha sido ya pospuesta.

De acuerdo al memorando que la liga envió a los equipos, la NBA admite que "el coronavirus ha creado una situación que pude cambiar rápidamente" e insiste que la salud de los jugadores, todo el personal de la liga y los aficionados es el objetivo primordial de su labor y política de protección, por lo que el seguimiento de la evolución de la situación es permanente y estricto.

En este contexto, además, la preocupación de la NBA es poder mantener algunos eventos como el Draft Combine (donde se realizan las pruebas del potencial físico y técnico de los futuros jugadores profesionales), aunque el tema será tratado internamente y sólo después de evaluar los riesgos se tomará una decisión definitiva.

Si bien el número de personas infectadas por Coronavirus sigue aumentando en América del Norte, el brote no ha afectado a los equipos de la NBA, cuyos viajes casi diarios de ciudad en ciudad, e incluso de costa a costa, para jugar partidos de la temporada regular no se han cuestionado.