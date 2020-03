Coronavirus en Japón, REUTERS

El número de infecciones confirmadas de coronavirus en Japón superó los 1.000 -la mayoría en un crucero en cuarentena-, a pesar de lo cual los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio rechazaron las especulaciones sobre su posible suspensión.

El último caso de contagio se confirmó en un hombre de unos 40 años en la prefectura de Yamaguchi, dijo el gobernador Tsugumasa Muraoka en una conferencia de prensa.

En la noche del miércoles se habían reportado 23 nuevas infecciones, desde la prefectura occidental de Yamaguchi a la norteña Hokkaido, poniendo en evidencia la propagación del virus por todo el país y elevando las dudas sobre la celebración de los Juegos, cuyo comienzo está previsto para fines de julio.

Los nuevos casos elevaron el total en Japón por encima de los 1.000, aunque 706 de ellos son del crucero Diamond Princess, atracado en cuarentena en el puerto de Yokohama. Hasta la fecha han muerto 12 personas en Japón, seis de ellas del crucero, dijo el Ministerio de Salud.

El presidente de Tokio 2020 dijo que la opción de cancelar los Juegos no está sobre la mesa, en respuesta al aumento de las especulaciones sobre un posible aplazamiento o cancelación.

"No estoy evaluando nada de esto", dijo Yoshiro Mori en una conferencia ante los medios cuando se le preguntó sobre una posible suspensión. Al ser cuestionado sobre cuándo podrían decidir los organizadores si hay cambios, Mori -un ex primer ministro- afirmó: "No soy Dios, así que no lo sé".

Los comentarios se conocieron después de que el portavoz jefe del gobierno dijera que Tokio "avanzará de manera ininterrumpida" con los preparativos de los Juegos en coordinación con el Comité Olímpico Internacional (COI).

El presidente del COI reiteró su apoyo a la celebración de los Juegos, instando a los atletas a prepararse "a toda máquina".

El comité organizador de Tokio 2020 dijo que aumentó sus medidas para proteger la salud de corredores y espectadores para el relevo de la antorcha, que comenzará este mes. El número de visitantes será limitado y los relevistas serán controlados, dijo el comité en un comunicado.