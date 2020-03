La fake news de Fede Bal que alarmó a todos.

Federico Bal en medio de sus días en Mar del Plata por la temporada de teatro se enteró por redes de lo que estaban diciendo de él. Un usuario de Twitter se le ocurrió a través de una cuenta falsa de Todo Noticias (TN) difundir una fake news sobre su salud, la cual detallaba que el hijo de Carmen Barbieri se había contagiado de coronavirus y estaba internado y aislado tratando de recuperarse.

La falsa noticia provocó la automática reacción de sus fanáticos y se convirtió pronto en tendencia de la red del pajarito; por lo que, muchos le dejaron mensajes muy sentidos para mandarle fuerzas.

Sin embargo, mientras se montaba todo un circo digital con una broma de mal gusto de un usuario en la red social, Federico estaba durmiendo y cuando se despertó y vio el escándalo, quedó completamente desconcertado.

"Levante la mano quien se durmió una siesta y se levantó sin entender nada", lanzó el actor en sus historias de Instagram luego de verse en el ojo de una tormenta ficticia.

Por tal motivo, Bal salió a aclarar los tantos por Nosotros a la mañana: "Estoy viendo que tengo coronavirus -risas-. Realmente no se puede joder con esto, es una epidemia jodida. Sin embargo, están molestando con esto desde hoy temprano. Me rio por que son pibes que juegan un juego, son nenes. Hay haters que me tienen mucha bronca. Me causa gracia que generen una tendencia metiéndome en este tipo de cosas. La enfermedad es grave, nada que ver. No tengo nada"