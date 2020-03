Medidas de control de suma violencia en China. Canal 26.

IMÁGENES IMPACTANTES. A medida que la epidemia del Coronavirus (COVIN-19) avanza sin parar no solo por China, sino también por varios países del mundo, las autoridades del régimen del gigante asiático llevan las medidas de prevención y seguridad hasta límites nunca antes vistos.

Ahora se ha difundido un video que demuestra la extrema violencia con que policías y agentes sanitarios chinos persiguen literalmente a la gente con métodos sumamente violentos y crueles.

Los videos, grabados por circunstanciales testigos de los hechos, pretenden reflejar la metodología adoptada por el Gobierno chino, ante la psicosis que genera el avance imparable del virus, con intenciones de evitar mayor propagación, aunque con métodos muy cuestionables.

Se estima que las personas que caen en manos de las autoridades en estos procedimientos son posibles portadores de la enfermedad, pero nada amerita que sean tratados de esa manera.

Las imágenes captadas en video corresponden a la provincia sde Hubei, que cuenta con nada menos que 56 millones de habitantes. El lugar es considerado el epicentro del brote mortal.

Violencia extrema en China contra posibles infectados. Canal 26.

A la gente se le ordena circular por las calles con barbijo, pese a lo cual muchos no lo hacen y terminan cayendo en las violentas redadas callejeras, tal como se puede apreciar en las impactantes imágenes.