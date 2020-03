Silvina Escudero y su revelación.

Los famosos tienden a estar más expuestos a este tipo de situaciones, dada la excesiva permeabilidad pública de sus vidas y momentos personales. Una de las víctimas de la difusión digital hace un tiempo fue Silvina Escudero, quien en tiempos de pareja con Nicolás Riera (ex Cris Morena) se encontró en una situación pública incómoda, luego de filtrarse una foto íntima que la avergonzó.

Este episodio de Divina Comida, que recorrió las redes y los medios durante un buen tiempo, se sacó a flote nuevamente luego de que Pía Slapka lo comente con el equipo en el que la bailarina estaba presente y se enojó.

Todo comenzó cuando Marcelo Polino comentó que podía vivir sin sexo y empezaron a debatir si era bueno sacarse o no fotos hot. Fue entonces que la conductora y anfitriona de ese momento, Slapka, se tomó de la punte de este ovillo para generar una bola enorme.

Noticias relacionadas

"A vos se te viralizó una foto heavy", lanzó sin filtro mirando a la morocha. Al escucharla, Silvina se molestó y el contestó sin medias tintas: "Ya lo tenías estudiado Pía. Mirá, honestamente sentía que todos los medios hablaban de eso. Yo estaba de novia con Nico (Tacho Riera). Pagué un montón de abogados en dólares (para sacarla de circulación), pero no pude lograr nada. Hace poco, una persona del medio subió esa foto e hizo un chiste. Pero las reacciones hicieron que la sacara en veinticuatro horas".

Lejos de alterarse o sentirse atacada, la anfitriona contestó que ya se había hablado mucho de esa foto que se filtró por el 2011. En aquel entonces, la misma Silvina había confirmado que era ella la de la imagen y no era una foto fake, bajo trucos de edición.

Al respecto y abriendo la puerta a un tema que tenía guardado entre recuerdos oscuros del pasado, Escudero remató: "Si yo me saco una foto hot para subirla a mi Instagram es una cosa, pero que se filtre es otra".

Your browser does not support the video element.

Gentileza TELEFE.