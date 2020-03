Hombre asesinado en Saavedra. Canal 26.

Un hombre fue asesinado hoy de una puñalada por delincuentes que entraron a robar a su casa del barrio porteño de Saavedra, domicilio al que la víctima se había mudado con su familia 48 horas antes.

Según informaron fuentes policiales, el crimen ocurrió alrededor de las 2:00 de este miércoles en el cruce de las calles Conde y Correa, de esa zona del norte de la Capital Federal. Según indicaron las fuentes, el incidente se produjo cuando entraron delincuentes a la casa, donde se encontraba el hombre junto a su esposa y la hija, de unos tres años.

Al parecer, se inició un forcejeo y el dueño de la vivienda recibió una puñalada en el pecho que ocasionó su muerte.

Según la autopsia, la víctima tenía una herida punzante a la altura de tórax del lado derecho, "siendo la misma una herida de gran dimensión".

Vecinos comentaron ante la prensa que la familia se había mudado a la casa el domingo pasado, luego de varios días en el que realizaron refacciones y al parecer habían sufrido el robo de materiales.

En el hecho tomó intervención personal de la Comisaria 12 A de la Policía de la Ciudad, que tiene jurisdicción en la zona.

La causa tramita en la Fiscalía Correccional de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez a cargo del fiscal José María Campagnoli, y en el Juzgado Criminal y Correccional N° 18.