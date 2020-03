Cristina Fernández de Kirchner, contra el "Lawfare". NA.

La ex presidenta y actual vice presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se expresó muy duramente este miércoles, contra el conocido diario La Nación -y muy en especial de parte de un "conocido periodista" (al que no ha mencionado), denunciando una operación en su contra y la de varios de sus ex funcionarios gubernamentales.

Se trata de otra embestida de la funcionaria contra el llamado "Lawfare", o la utilización de la prensa y la opinión pública para generar causas judiciales. También habló de los intentos por "cubrir" al ex presidente Mauricio Macri ante el escándalo de los Panamá Papers.

Cristina Kirchner se expresó con mucha crudeza desde su cuenta personal de la red social Twitter, argumentando una información que según ella se da a conocer "cuatro años después" de haberse producido. Concretamente dijo la vice presidenta: "Un conocido periodista acaba de “informarnos” (claro que cuatro años después) que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Py que no habían “perseguido” a funcionarios de nuestros gobiernos".

Y continuó: "Dijo también que, a partir de ese dato, un juez federal “paró la publicación de la tapa” ordenando la detención repentina de un ex funcionario -y yo agrego- que, además, había dejado de serlo… ¡en el año 2009!"

En el hilo de su denuncia en las redes sociales, también manifestó: "Dicen que una verdad a medias es una mentira y resulta que lo que no contó el conocido periodista es que justamente ese domingo, 3 de abril de 2016, en el que supuestamente iba a aparecer la famosa tapa con los jueces de Comodoro Py…"

Según Cristina Kirchner, "Era el mismo domingo en que se iba a dar a conocer a nivel mundial el escándalo de los Panamá Paper’s en el que estaba directamente involucrado el entonces presidente Mauricio Macri. Fue por eso que el juez Ercolini, el día anterior, ordenó la detención del exfuncionario. Porque la verdad completa es que: o metían preso a un exfuncionario o publicaban la tapa con la foto de los jueces. El objetivo era el mismo: tapar y encubrir a Macri en un escándalo que provocó la renuncia de presidentes, primeros ministros y ministros en todo el mundo".

En la misma denuncia, luego expresó: "Como dicha detención no fue suficiente para tapar la magnitud del escándalo que se desató con los Panamá Paper’s, por estar involucrado nada menos que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a los dos días de ese domingo se ordenó otra prisión preventiva… La de un empresario detenido en el aeropuerto de San Fernando cuando llegaba de Río Gallegos para asistir precisamente a una indagatoria en Comodoro Py, con la ridícula excusa que el avión ¡que ya había aterrizado!... “no tenía plan de vuelo”.

Sobre este tipo de operaciones mediáticas, expresó en su extenso tuit la vice presidenta de la Nación: "He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el Lawfare: un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del poder judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos".

