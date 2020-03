Barbijos para protección. Reuters.

Las noticias sobre el avance del coronavirus en países de Europa y el primer caso en la Argentina dispararon la demanda —y también el precio— de barbijos y alcohol en gel, productos considerados básicos que se venden en las farmacias, pero también se consiguen en supermercados, plataformas como Mercado Libre e incluso en las grandes cadenas de productos para el hogar y la construcción.

“Algunos productores de barbijos están subiendo el precio de forma exponencial. Un barbijo común, de los tradicionales, valía $8 hace un mes y hoy sale $50. Esta semana, al farmacéutico que los quiso reponer le pedían arriba de los $60 de costo. Los farmacéuticos salimos a denunciar esta situación. Si todos salimos a comprar en forma indiscriminada se va a acabar el recurso”, comentó Claudio Ucchino, director General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (Cofybcf).

De acuerdo a sus comentarios, parte de los aumentos fueron porque los fabricantes locales —unas pocas empresas— exportaron grandes cantidades a China durante el mes de enero pasado. “En el caso del alcohol en gel, la demanda no subió a la misma velocidad que los barbijos, pero ya está empezando a faltar en las farmacias. Un alcohol en gel pequeño, los de cartera, que estaba a $50 hoy cuesta el doble. Y el más grande, que se usa en los mostradores de los lugares públicos pasó de $150 a $350”, dijo Ucchino.

El directivo del colegio que agrupa a los farmacéuticos remarcó que el alcohol en gel no reemplaza el lavado con agua y jabón. Y que el uso de barbijos como prevención está indicado para personas que estuvieron en las zonas más afectadas (China, Italia, entre otras) y para pacientes inmunosuprimidos, trasplantados o con enfermedad de base en caso de que deban concurrir a una guardia. “El barbijo no tiene sentido si no se realiza bien el lavado de manos, de 30 segundos a un minuto”, recomendó.

De todos modos, el temor a un probable aumento de casos y el contagio en la Argentina ya se manifestó en un fuerte y repentino incremento en la compra de estos productos. Desde la cadena Farmacity detallaron que cuentan con productos desinfectantes, alcohol en gel y barbijos descartables, pero que son elaborados por empresas independientes y, por eso, el stock puede variar según la demanda en cada farmacia. “En algunas farmacias de mayor tránsito tuvimos que trabajar con nuestros proveedores para que no haya faltantes. En el caso de los barbijos descartables la demanda se incrementó un 89%, mientras que en los alcoholes es de un 80% en comparación entre enero y febrero de este año con los mismos meses del año pasado”, explicaron. También manifestaron que no hubo modificación del precio.

En la cadena Easy, de artículos para el hogar y la construcción, se venden habitualmente los barbijos del tipo N95 —son también llamados respiradores y filtran al menos el 95% de las partículas— pero mientras que los casos iban en aumento en todo el mundo, la demanda hizo que en muchas sucursales desaparecieran de los estantes. Algunos clientes intentaron hacer una compra online, pero luego recibieron llamados de la empresa donde les explicaron que ya no están en stock.

En el mercado local, de acuerdo a un informe de la consultora Focus Market, los precios de los barbijos van desde $80 a $306 (o $330 en el caso de los barbijos con partículas de nanoplata). Para los alcoholes en gel, los precios de referencia son $75 para la presentación de 75 mililitros, $225 para los 250 mililitros y $700 para el bidón de cinco litros. “La Argentina esta teniendo un crecimiento en la demanda internacional de barbijos: por eso, la producción local tendrá un doble desafío en incrementar la producción sin certeza de cuanto durará el ciclo de la demanda proveniente de este virus sobre este producto”, explicó Damián Di Pace, titular de la consultora.

“Hay que evitar abusos de precios que pueden estar más justificados por la presión de la demanda internacional sobre estos productos lo cual disminuye la oferta local que por presión de la demanda local”, finalizó el director de la compañía.