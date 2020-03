Sergio Massa con Jair Bolsonaro en Brasil.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió hoy al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Palacio de Planalto, y ambos coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para fortalecer las relación bilateral y "consolidar el Mercosur".

Sin fecha confirmada de reunión entre el presidente Alberto Fernández y Bolsonaro, Massa se entrevistó con el mandatario brasileño y destacó que hubo "coincidencias" a la hora de trabajar juntos para "potenciar" las economías de los dos países.

"La importancia de la consolidación del Mercosur, que es un deseo de la Argentina y un deseo que el presidente Bolsonaro me manifestó, que es el deseo del gobierno Brasil", subrayó Massa.

En conferencia de prensa tras la reunión con el mandatario brasileño, el líder del Frente Renovador destacó "la importancia de la consolidación de la relación Argentina-Brasil, como una forma de trabajo coordinador para potenciar las economías".

"(Eso) fue parte de las charla, fue parte de las coincidencias con el Presidente de Brasil", expresó Massa.

Conferencia conjunta en Brasilia.

El titular de la Cámara de Diputados afirmó que el objetivo es profundizar la relación entre los dos países e ir "de la mano y en bloque" a negociar con la Unión Europea (UE).

"Nuestro deseo en avanzar en la consolidación del Mercosur, como paso previo al acuerdo con la Unión Europea", señaló el titular de la Cámara baja.

En tanto, remarcó que el objetivo es ir "de la mano y en bloque" con Brasil, para que ambos países "tengan la capacidad de disputar" con "los grandes sectores productores de alimentos del bloque europeo", que ponen trabas a la exportación regional.

Encuentro bilateral.

"Nuestro principal valor es ser productores de alimentos, -por eso- es muy difícil que podamos avanzar en un acuerdo si no nos permiten ser proveedores de alimentos", indicó Massa.

Antes del encuentro con Bolsonaro, Massa se reunió con el titular de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, y con una delegación de parlamentarios de ambo países.

Su visita oficial también incluye encuentros con el titular del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Corte Suprema, Antonio Dias Toffoli.

El viaje de Massa se produce luego de un fallido intento de una reunión entre Bolsonaro y Fernández en Montevideo, Uruguay, luego de que el brasileño propusiera esa posibilidad durante un diálogo con el canciller Felipe Solá.

Encuentro productivo en Brasil.