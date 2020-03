El joven tirado en la calle tras la agresión.

IMÁGENES IMPACTANTES. Una patota de jóvenes de entre 15 y 17 años atacó violentamente a un adolescente de 16 en las calles de Añatuya, Santiago del Estero, y lo golpeó hasta dejarlo tirado en la calle. El hecho tuvo lugar el domingo por la madrugada, a la salida de un boliche, y quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

El joven, identificado como Juan Coria, fue atacado por una patota de once jóvenes pese a que en los videos se puede ver que la mitad de ellos lo golpean mientras los demás miran desde un costado. El último golpe de frente lo noquea. Se desploma en el piso y golpea la cabeza contra la calle. Luego, uno de los jóvenes lo patea en la cabeza.

Tras el ataque, el grupo de agresores se fue del lugar caminando, mientras Coria estaba tendido en el asfalto. Al instante llegaron al lugar peatones que intentaron auxiliar a Coria y, pocos segundos después, cuatro policías locales persiguieron a los agresores hasta lograr encontrarlos.

El menor agredido está internado en un hospital de la zona, estable. Su madre, María Nieva, aseguró que “está evolucionando muy bien”.

El adolescente contó que la golpiza se originó porque los agresores, a quienes afirmó no conocer, los insultaron cuando pasaron por la esquina donde estaban reunidos. “Cuando pasaban, estos chicos han empezado a insultar a su amigo. Entonces ha discutido con ellos para defenderlo y ahí lo agarraron entre todos”, dijo la mujer.

El video del ataque.

La fiscal de turno, la doctora Florencia Garzón, tomó intervención en el caso. En primer lugar, dispuso que la víctima fuese examinado por médico policial. Por otra parte pidió que se tomen testimonios a todos los presentes al momento del hecho, y que los acusados sean identificados y notificados de prohibición de acercamiento a Coria y luego restituidos a sus progenitores.

Con el correr de las horas se supo que dos de los atacantes fueron demorados pero al poco tiempo los liberaron.

El momento en que comienza el ataque.

El hecho hace recordar a la noche trágica del 18 de enero cuando un grupo de diez rugbiers asesinó a golpes Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Al igual que lo ocurrido en la Costa Atlántica, un grupo de chicos, en este caso algunos menores de edad, atacaron en patota a Coria y le pegaron hasta desmayarlo. Lo atacaron en masa, le pegaron en la cabeza y luego se fueron.