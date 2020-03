Julio de Vido.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ordenó la excarcelación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien se encontraba en prisión domiciliaria en el marco de la causa conocida como Río Turbio, y ordenó que su libertad se haga efectiva de inmediato, informaron hoy fuentes judiciales.

Los jueces del TOF 1 dispusieron que el ex ministro sea excarcelado “bajo caución juratoria y con la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”, a la vez que consideraron que su libertad no pone en riesgo la causa que se encuentra elevada a juicio oral.

María Luján Rey, diputada nacional y familiar de una de las víctimas de la tragedia de Once, mostró su enojo en su cuenta de Twitter: "De Vido debería estar cumpliendo condena por la Tragedia de Once. Fue condenado a 5 años y 8 meses por la administración fraudulenta de los bienes del estado... razón por la que murieron 52 personas. Seguimos esperando a la cámara de casación....".

Paula Oliveto, diputada nacional y referente de la Coalición Cívica, expresó: "Liberaron a De Vido. Hay días que las palabras no alcanzan. Alberto Fernández dice querer ser el presidente de todos los argentinos. Espero que no sea el de la persecución y la impunidad".

Luis Petri, diputado de la UCR, se sumó a las críticas y habló de un "Plan Impunidad 2020": "Liberan a De Vido, piden intervención del Poder Judicial de Jujuy, eliminan la Agencia de Protección de Testigos, anuncian reformas a la Justicia estrictamente vinculada a casos de corrupción. Estamos asistiendo a la ejecución del “Plan Impunidad 2020”.

De Vido había sido detenido el 25 de octubre de 2017 por orden de la Cámara Federal porteña, en el marco de este expediente en el que se lo investiga por administración fraudulenta en contra de la administración pública por supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a refacciones de la mina de carbón de Río Turbio.

En diciembre pasado, el TOF 7 había dispuesto su excarcelación en el marco de la causa de los cuadernos pero hasta hoy se encontraba cumpliendo prisión preventiva domiciliaria en su casa de Zárate, en el marco del expediente por el caso Rio Turbio.