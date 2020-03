Barón y Polino.

Marcelo Polino fue el anfitrión de la emisión de "Divina Comida" y para la cena puso a disposición su “estudio”, una imponente casa donde realiza reuniones de trabajo, pruebas de vestuario y además también desarrolla su actividad profesional.

Mientras se desarrollaba la cena, comenzaron a hablar de Jimena Barón. El que sacó el tema fue el conductor de Polino Auténtico, el ciclo que se emite por Radio Mitre, ante un comentario de CAE sobre la conveniencia marketinera.

"Cuando pasan cosas como lo de Jimena Barón y después hay un arrepentimiento por redes sociales. Digo que está bueno arrepentirse cuando la cagás pero hasta qué punto el arrepentimiento no es parte de una estrategia. Porque... ¡Qué casualidad que después vino el lanzamiento del single! Cuando pasaron un par de horas tenía 3 millones de vistas", afirmó Cae.

“Hay un gran vuelto contra Jimena Barón, que cuando empezó a cantar flasheó Lali Espósito. A los dos minutos no nos dio más pelota, no nos atiende el teléfono. Jimena cambió, y muchos medios le factuaron fuerte eso”, expresó Polino.

A lo que Escudero contestó tajante: “Para los carnavales fui a hacer un show y Jimena había estado la semana anterior. Y los del hotel me empezaron a contar cosas feas de ella. Pidió que todos se vayan del hotel, que saquen a los chicos porque no se quería sacar fotos con ellos. A lo mejor tenía un mal día y había dormido tres horas. No sé”.