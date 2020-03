Captura del video.

La ciudad china de Wuhan fue el epicentro de la expansión del coronavirus y, después del alto número de muertos e infectados, el miedo se ha apoderado de la población.

Muchos negocios en China han tenido que cerrar a causa del coronavirus, obligando a una buena parte de la población a tener que resguardarse en cuarentena. Pero, algunos se arriesgan a seguir frecuentando negocios.

En una peluquería de aquel país, ofrecen "cortes de cabello a larga distancia".

Los empleados mantienen una buena distancia con los clientes y, gracias al uso de mascarillas, se previenen de cualquier forma de posible contagio del virus COVID-2019.



Según algunos medios, la peculiar escena fue filmada por el estilista He Bing en un salón de Luzhóu, una ciudad en la provincia suroccidental china de Sichuan.