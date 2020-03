Instituto Agote, donde está internado el paciente. NA.

El paciente argentino que se contagió el coronavirus tras un viaje por el norte de Italia y España está en "muy buen estado de salud", según manifestó hoy una fuente de acceso al caso. El hombre, de 43 años de edad, que se está internado en una clínica privada de la Ciudad, evoluciona rápido y bien y podría dejar el centro médico Agote en unos 10 días.

"Está muy bien, casi sin dolencias. Respondió a las prácticas médicas por lo que somos optimistas de que pronto pueda retirarse", manifestaron desde su entorno médico, y advirtieron: "Esto no quita que el cuadro pueda empeorar, hay que ser cautelosos".

Si bien el argentino recibe atención médica de un sanatorio privado, el ministerio de Salud porteño sigue muy de cerca su evolución. Es este organismo el que, a su vez, activó el protocolo de prevención para con los seis pasajeros que se sentaron cerca del paciente infectado y la persona que lo fue a recibir al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Hasta ahora los aislados no tienen síntomas y están en sus hogares, en contacto con muy pocas personas.

El Ministerio de Salud de la Ciudad se comunica diariamente con ellos para conocer sus síntomas y saber si requieren alimentos u otro tipo de asistencia. "En algunos casos son sus hijos los que le dejan la comida", agregó la fuente.

Canal 26 en el lugar de internación del paciente con Coronavirus.

En caso de que estas personas requieran elementos que las familias no les pueden proveer, la cartera de salud porteña lo hace. "Entendemos que la posibilidad de contagio es baja", aclararon.

El argentino regresó de Italia solo y en primera, por lo que se cree estuvo en contacto con pocas personas. El hecho de él mismo haya visitado al médico y que se haya activado el protocolo de aislamiento fue clave para evitar otros contagios.