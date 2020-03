Barcelona vs. Real Sociedad. DIARIO 26.

La Liga de España de fútbol se vive en TELECENTRO 4K. Y llega con otro encuentro imperdible que tiene al argentino Lionel Messi como protagonista. Barcelona vs Real Sociedad se juega este sábado 7 de marzo a las 14:30 horas. Con transmisión exclusiva de ESPN, podés disfrutarlo a través de TELECENTRO, con la mejor imagen y sonido.

Uno de los mejores partidos de España durante este fin de semana es sin duda el ​Barcelona vs ​Real Sociedad. Dos de los equipos punteros de la liga española se enfrentan con motivo de la celebración de la 27ª jornada del campeonato y las expectativas sobre el duelo, teniendo en cuenta el juego ofensivo y el talento de los jugadores de ambos conjuntos, son muy altas.

El partido se disputará este sábado 7 de marzo de 2020 a las 14:30 horas. Transmite ESPN y lo podés ver en TELECENTRO 4K.

El partido se emite por CANAL 4000 y no podés perdertelo. Un encuentro en Alta Definición, que podés seguir minuto a minuto. Si querés verlo por Telecentro 4K, comunicate al 6380-0000.