Fin de la protesta de vecinos.

Unas 50 personas, vecinos del Barrio 31, bloquearon -durante cuatro horas este jueves- la entrada y salida de micros de la Terminal de Ómnibus de Retiro, provocando una larga fila de vehículos y el la imposibilidad de los pasajeros de bajar de los mismos o dar inicio a sus viajes.

Los manifestantes realizaron la protesta desde las 16 horas, según ellos, por problemas en el suministro de luz y por un plan de más de 1.000 viviendas construídas por el gobierno porteño, tal como manifestaron los vecinos presentes.

“Decimos que son precarias porque las construyeron con chapas y placas de yeso. La gran mayoría de los vecinos tienen sus casas de material, pero quienes aceptaron fueron manipulados al aceptar una escritura que viola sus derechos de posesión. Hay una cláusula leonina que se aprovecha del desconocimiento y la ignorancia”, dijo Marta Mamani, vecina del lugar.

“Una de ellas es la ejecución de la hipoteca ante la tercera cuota impaga. Aún no desalojaron a nadie, pero para que ocurra eso la escritura se tiene que aprobar. Eso quiso hacer el gobierno porteño, y los vecinos presentes lo rechazamos. Eso mismo le dijimos: que la escritura se tiene que modificar a favor de los vecinos, para que no pierdan sus casas”, sostuvo la mujer.

También la manifestante dijo que “son 360 cuotas” y que “las tarifas aún no están especificadas. Los vecinos ya pagaron algunas cuotas en el Banco Ciudad”. El corte se lleva a cabo en el cruce de las calles Carlos Perette y Rodolfo Walsh.

El momento en que termina el reclamo.

En el lugar, se hizo presente la Infantería de la Policía de la Ciudad para evitar violencia entre los manifestantes, quienes bloquearon el acceso y egreso de los micros. Las empresas de transporte decidieron utilizar el estacionamiento para el descenso de los pasajeros, aunque la maniobra que deben realizar los choferes para tomar ese camino pone el riesgo a los propios vehículos.

Pasadas las 19 horas de hoy, finalmente los manifestantes fueron persuadidos de levantar la protesta, pero se generó un importantes caos para los viajeros y las empresas en la terminal.