Fachada de clínica Suizo Argentina.

En la Clínica y Maternidad Suizo Argentina fue donde se detectó el primer caso de coronavirus, allí una empleada padece los síntomas compatibles con la enfermedad e investigan si se contagió.

La mujer trabaja en el sector de limpieza de la clínica donde estuvo internado el hasta ahora el único caso confirmado de coronavirus del país.

La paciente tiene unos 40 años, vive en Lomas de Zamora y está internada en una clínica privada de Monte Grande, de acuerdo a lo que confirmaron fuentes de la municipalidad.

Si bien una versión indicaba que la mujer había limpiado la habitación del paciente que luego fue trasladado a la Clínica Agote, no está confirmado el dato.

La mujer llegó en la noche del miércoles a atenderse a la clínica de Monte Grande, con síntomas febriles, y como informó que trabajaba en esa clínica se dio curso de inmediato al protocolo. Una muestra fue enviada al Instituto Malbrán, cuyo resultado estaría listo en la mañana del viernes.