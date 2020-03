Captura de video.

Un nuevo video captado por una cámara domo ubicada en las inmediaciones del boliche Le Brique, en Villa Gesell, captó la secuencia completa del ataque mortal de los rugbiers contra Fernando Báez Sosa.

Las imágenes muestran cuando policías obligan a a los deportistas ahora detenidos del lugar, ellos intentaban llegar a Fernando que tomaba un helado frente al boliche. Luego, los efectivos se desplazan hacia la esquina por otra pelea. Ese momento es aprovechado por el grupo para golpear y matar.

Las imágenes son clave porque les aportan claridad a los investigadores para determinar quiénes de los detenidos le pegaron a Fernando y quiénes en cambio a los amigos de la víctima fatal en la puerta del boliche Le Brique.

Las fuentes judiciales contaron que los ocho rugbiers se encuentran en perfectas condiciones de salud y que no fueron amenazados por otros presos o que hayan sufrido algún tipo de ataque desde que fueron trasladados a esa cárcel.

La fiscal Verónica Zamboni es la que acusa a todos ellos de ser coautores del delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de Fernando, y de las “lesiones” que sufrieron sus amigos durante la pelea en Villa Gesell.