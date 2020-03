Eugenio Casielles confirmó el buen estado de su asesor.

El legislador porteño Eugenio Casielles (Consenso Federal) informó hoy que su asesor que fue diagnosticado con coronavirus COVID-19, el segundo caso detectado en la Argentina, se encuentra "en perfecto estado" de salud, y aseguró que ni él ni su equipo concurrirán a su oficina de la Legislatura como prevención.

"Mi asesor está perfecto, no tiene síntomas en este momento. La gente que tuvo contacto con él está en reposo en sus casas", comentó el diputado en contacto telefónico a la prensa acreditada en la Legislatura.

En ese sentido, Casielles confirmó que su asesor no concurrió al despacho de la Legislatura desde su regreso de Europa el pasado 1 de marzo y que, en cambio, sí fue a trabajar a una oficina privada que el equipo tiene en otro edificio.

"Él no estuvo en la Legislatura porque no era necesario. Al despacho no va a ir nadie por una cuestión protocolar, potenciar los cuidados", comentó.

Casielles dijo que aunque le dijeron que podía realizar una vida normal, él evitará participar de la actividad en la Legislatura por unos días.