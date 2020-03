Detenidos y joven asiático agredido en Gran Bretaña por discriminación por coronavirus

Dos adolescentes sospechados de atacar salvajemente en el centro de Londres a un joven estudiante de Singapur, mientras le gritaban "no queremos tu coronavirus en nuestro país", fueron arrestados por la policía metropolitana.

En un comunicado, la policía confirmó que el miércoles detuvo a un adolescente de 16 años y ayer arrestó a otro de 15, mientras que aún continúa buscando a más jóvenes involucrados en ese ataque.

Además, la policía británica informó que Jonathan Mok de 23 años, fue el joven agredido por un grupo de adolescentes en Oxford Street, una de la avenidas más concurridas de Londres, el 24 de febrero a las 21:15 de la noche.

Mok, que es estudiante de la University College London, relató a los medios que estaba caminando junto a un grupo de jóvenes cuando escuchó que hacían referencia al virus y se detuvo para mirarlos, pero sorpresivamente dos de los jóvenes lo golpearon al grito de "no queremos tu coronavirus en mi país".

