Banderazo de hinchas de River en la previa al partido por Superliga, CANAL 26

Cientos de hinchas de River se reunieron en las inmediaciones del estadio Monumental para brindar su apoyo al plantel y al cuerpo técnico en la previa al duelo ante Atlético Tucumán que puede consagrar a los de Gallardo como nuevos campeones.

Con mucho optimismo y pronósticos alentados, grandes y chicos coincidieron ante las cámaras de Canal 26 que el Millonario se quedará con la gloria este fin de semana.

Fanáticos de todo el país se hicieron presentes para acompañar al plantel y mostrarse unidos en una definición que promete ser electrizante.

El encuentro fue convocado por la Subcomisión del Hincha, que tiene acostrumbrados a los riverplatenses a reunirse para apoyar y festejar en la previa de cada partido importante.