Denunciaron a Gabriela Michetti por defraudación contra el Estado y negocios incompatibles

Según consta en la denuncia, la ex vicepresidenta le dio más de 180 millones de pesos a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación. También fueron denunciados Helio Rebot, ex Secretario Administrativo del Senado y German De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A.